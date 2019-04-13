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Поліція Лондона прокоментувала напад на авто посла України

Новини » Надзвичайні події    13.04.2019 - 18:53
Поліція Лондона прокоментувала напад на авто посла України
Фото: напад на автомобіль посла України в Лондоні (BBC)

В поліції не вважають інцидент терористичним актом

В Скотленд-Ярді прокоментували напад на автомобіль посла України в Лондоні (Британія), який стався сьогодні, 13 квітня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Скотленд-Ярду.

У заяві йдеться, що британська поліція не вважає напад на автомобіль українського посла терористичним актом.

Зазначається, що розслідування інциденту триває.

Нагадаємо, сьогодні, 13 квітня, в Лондоні стався напад на автомобіль посла України в Британії. Правоохоронці зі стріляниною затримали водія автомобіля, який врізався в авто посла. За словами представника посольства України, водій представляв загрозу.

Крім того, 21 березня у турецькому Стамбулі пасажирський автобус в'їхав у натовп пішоходів. В результаті інциденту 3 людини отримали травми, їх доправили в найближчу лікарню.

Раніше, у центрі Токіо (Японія) автомобіль виїхав на тротуар і врізався в натовп людей, в результаті чого постраждали 5 осіб. Пригода сталася поблизу залізничної станції Сіндзюку. У поліції зазначили, що за кермом був 79-річний чоловік, він переплутав педалі газу і гальма і врізався в натовп.

Додамо, минулого року у передмісті ірландського Дубліна автомобіль в'їхав в групу людей на території церкви. В результаті події постраждали сім осіб. Двоє постраждалих перебували у критичному стані.

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