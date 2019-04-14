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В Австралии умер пострадавший при стрельбе в Мельбурне

Новости » Происшествия    14.04.2019 - 12:39
В Австралии умер пострадавший при стрельбе в Мельбурне
Фото: место стрельбы в Мельбурне (twitter.com/MatildaBoseley)

В результате стрельбы в Мельбурне есть погибший    

В Австралии умер один из пострадавших при стрельбе в Мельбурне возле ночного клуба. Об этом говорится в сообщении полиции штата Виктория.

Сообщается, что в больнице умер один из пострадавших при стрельбе возле ночного клуба Love Machine в австралийском Мельбурне. Также сообщается, что в больнице остаются трое раненых, а состояние одного из них оценивается как критическое. Ранения других не представляют угрозы жизни.

Отметим, стрельба произошла в ночь на 14 апреля, неизвестные открыли огонь по людям неподалеку от входа в клуб. По данным местных СМИ, стрельба велась из угнанного Porsche Cayenne. Позднее машина была найдена сгоревшей в пригороде Уоллерт.

Напомним, ранее сообщалось, что в Лондоне напали на автомобиль посла Украины. Нападавшего задержали со стрельбой. Представитель украинского посольства сообщил, что злоумышленник  представлял угрозу. Инцидент произошел в районе Холланд-парк, где находятся посольства Украины, Греции и Камеруна.

Позже в Скотленд-Ярде отметили, что нападение на автомобиль посла Украины не было террористическим актом.

 

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