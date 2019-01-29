В Австралії розбився пожежний вертоліт

Вертоліт гасив пожежу біля гори Боу-Боу в регіоні Гиппсленд

В Австралии разбился пожарный вертолет, в результате крушения пострадали три человека. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Анадолу".

Сообщается, что вертолет тушил пожар возле горы Боу-Боу в регионе Гиппслэнд на востоке штата Виктория и упал в водоем, из которого забирал воду. Пострадавших госпитализировали. Причины крушения расследуются.

Напомним, 25 января в Альпах в итальянской коммуне Ла-тюиль произошло столкновение вертолета с легкомоторним самолетом. Погибли 7 человек.

До этого 18 января 2018 два российских истребителя Су-34 столкнулись в полете над Японским морем, предварительно - из-за ошибки пилотирования. Самолеты столкнулись в момент возвращения на авиабазу в Хурбе (277-й бомбардировочный авиаполк). На месте столкновения двух истребителей Су-34 над Японским морем погибли трое пилотов.

Ранее, 9 января, в Испании вблизи горы Эрнио разбился небольшой частный самолет. В результате аварии погиб один человек, еще 1 человек числится пропавшим без вести.