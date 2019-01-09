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В Испании разбился частный самолет

Новости » Происшествия    09.01.2019 - 20:07
В Испании разбился частный самолет
Фото: место происшествия (twitter.com/UvrErtzaintza)

В результате крушение погиб один человек

В среду, 9 января, возле горы Эрнио (Испания) разбился небольшой частный самолет, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Europa Press.

Сообщается, что около 15:30 было обнаружено тело одного из пассажиров самолета. Спасатели отмечают, что сейчас продолжаются поиски второго пассажира.

Напомним, 9 января во Франции в гористой местности департамента Юра пропал истребитель "Мираж-2000", на борту самолета находились два человека. Префектура департамента Юра начала операцию по поиску пропавшего самолета. Самолет вылетел с авиабазы Нанси-Очей. 

Позже собщили, что обломки истребителя "Мираж-2000", который исчез с радара около 11 часов дня в среду, были обнаружены в департаменте Юра.

РБК-Украина писало, что в Винницкой области 16 октября 2018 разбился истребитель Су-27УБ во время международных военных учений "Чистое небо - 2018". В результате катастрофы истребителя Су-27 погибли два пилота. Один из них украинец, другой - представитель Национальной гвардии США.

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