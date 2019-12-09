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В Австралії оголосили режим НС через лісові пожежі

Новини » Надзвичайні події     09.12.2019 - 06:40
В Австралії оголосили режим НС через лісові пожежі
Фото: пожежі в Австралії (gismeteo.ua)

У пожежах в Австралії загинули три людини

Найбільш густонаселений штат Австралії Новий Південний Уельс оголосив надзвичайний стан через лісові пожежі на фоні закликів до уряду зробити більше для протидії зміні клімату. Про це пише ABC news.

Міністр з надзвичайних ситуацій штату Девід Елліотт заявив, що жителі зіткнулися з тим, що "може бути найнебезпечнішим тижнем лісової пожежі, яку коли-небудь бачила ця країна".

Пожежі на північному сході штату за кілька днів забрали життя трьох людей, зруйнували понад 150 будинків і більше 1 мільйона гектарів лісів та сільськогосподарських угідь.

За словами комісара швидкої допомоги Домініка Моргана, лікарі та медпрацівники лікували понад 100 осіб від травм, пов'язаних з пожежею. В тому числі серед потерпілих були 20 пожежних. Медики закликали жителів не виходити на вулицю.

Прогнозується, що у вівторок, 10 грудня, пожежна обстановка в Новому Південному Уельсі буде гіршою, ніж в п'ятницю.

Уряд штату оголосив, що понад 600 шкіл і коледжів будуть закриті у вівторок у зв'язку з ризиком пожежі. Австралійські солдати вийшли на підмогу 1500 пожежникам, які намагаються впоратися з вогнем.

Востаннє надзвичайний стан було оголошено в Новому Південному Уельсі в 2013 році, коли на захід від Сіднея сталися сильні пожежі.

Нагадаємо, 14 листопада в Австралії спалахнули перші лісові пожежі. У тих випадках загинули четверо осіб.

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