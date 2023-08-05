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Для совместных учений. Атомная подлодка США прибыла в Австралию

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Суббота 05 августа 2023 07:12
Для совместных учений. Атомная подлодка США прибыла в Австралию Фото: атомная подлодка США прибыла в Австралию (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Атомная подводная лодка класса "Вирджиния" ВМС США прибыла в Австралию, чтобы принять участие в совместных учениях по патрулированию Индо-Тихоокеанского региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что Австралия в следующем десятилетии планирует купить у США три атомные подводные лодки с ракетным неядерным вооружением, а в 2040-х годах в Австралии уже построить собственную атомную подводную лодку нового класса.

У вооруженных сил США нет собственной военно-морской базы в Австралии, но они будут использовать несколько австралийских центров ВМС.

Соединенные Штаты также будут участвовать в модернизации нескольких авиабаз на севере Австралии. В этом месяце Австралия и США проводят два крупных военных учения. Известно, что два корабля ВМС Индии присоединятся к учениям "Малабар" вместе с США, Австралией и Японией.

Американская атомная подлодка в Южной Корее

Напомним, что за несколько недель до визита в Австралию американская подводная лодка другого типа посетила Южную Корею.

Соединенные Штаты впервые с 1980-х годов направили атомную подлодку класса "Огайо" USS Michigan с баллистическими ракетами к побережью Южной Кореи. Этот шаг является частью усилий США и Южной Кореи по сдерживанию ракетно-ядерных амбиций КНДР.

Также США и Южная Корея запустили новый механизм для сдерживания ядерных угроз КНДР.

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