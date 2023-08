Над Австралией пролетела часть российской ракеты "Союз", - Guardian

Жители штата Виктория в соцсетях делились фото с загадочными лучами в небе. Впоследствии, свет начал распространятся через гору Буллер в центральный деловой район Мельбурна. Он горел почти минуту, прежде чем распаться на куски.

"Какое удивительное зрелище над Ричмондом. Я не знаю, это метеор или комета?", - написал местный житель в соцсети.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">What an amazing sight over Richmond I don't know if <a href="https://twitter.com /hashtag/Meteor?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Meteor</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Comet?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw"> #Comet</a> or <a href="https://twitter.com/hashtag/SpaceJunk?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SpaceJunk</a> <a href="https:// twitter.com/hashtag/Melbourne?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Melbourne</a> <a href="https://t.co/8SHbweU2qK">pic.twitter.com/8SHbweU2qK</ a></p>— Stewart Mason (@karmicstewii) <a href="https://twitter.com/karmicstewii/status/1688556188043206656?ref_src=twsrc%5Etfw">Srpen 7, 2023</a></blockquote> https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

В австралийском космическом агентстве сообщили, что, вероятно, это был остаток российской ракеты "Союз", запущенной с космодрома Плесецк, к северу от Москвы. Она выводила на орбиту навигационный спутник.

Доцент университета Флиндерса Элис Горман отметила, что ракета весит 105 тонн, длина 25 метров и была сброшена на "чрезвычайно большой высоте" после того, как было израсходовано топливо.

Атомная подлодка США в Австралии

Атомная подлодка класса "Вирджиния" ВМС США прибыла в Австралию, чтобы принять участие в совместных учениях по патрулированию Индо-Тихоокеанского региона.

Отмечается, что Австралия в следующем десятилетии планирует купить у Соединенных Штатов три атомные подлодки с ракетным неядерным вооружением.