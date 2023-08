Над Австралією пролетіла частина російської ракети "Союз", - Guardian

Жителі штату Вікторія у соцмережах ділились фото із загадковим промінням в небі. Згодом, світло почало поришуватися через гору Буллер до центрального ділового району Мельбурна. Воно горіло майже хвилину, перш ніж розпатися на шматки.

"Яке дивовижне видовище над Річмондом. Я не знаю, чи це метеор, чи комета?", - написав місцевий житель у соцмережі.

В австралійському космічному агенстві повідомили, що, ймовірно, це був залишок російської ракети "Союз", яка була запущена з космодрому Плесецьк, на північ від Москви. Вона виводила на орбіту навігаційний супутник.

Доцент університету Фліндерса Еліс Горман зазначила, що ракета важить 105 тонн, має довжину 25 метрів і була скинута на "надзвичайно великій висоті" після того, як було витрачено паливо.

Атомний підводний човен США в Австралії

Атомний підводний човен класу "Вірджинія" ВМС США прибув до Австралії, щоб взяти участь у спільних навчаннях з патрулювання Індо-Тихоокеанського регіону.

Зазначається, що Австралія в наступному десятилітті планує купити в Сполучених Штатів три атомні підводні човни з ракетним неядерним озброєнням.