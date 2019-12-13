Аваков назвав суму виплачених пенсій мешканцям ОРДЛО

Пенсіонерам з непідконтрольних територій виплачено 108 мільярдів гривень. Про це заявив голова МВС Арсен Аваков в ефірі "Право на владу" на 1+1, передає РБК-Україна.

За його словами, пенсії виплачуються тим громадянам, які пройшли верифікацію.

"Ви знаєте скільки ми заплатили пенсій людям, що знаходяться на окупованій території? Цифра є у нас - 108 мільярдів. Це сума, яку ми передали нашим пенсіонерам. Тим, які пройшли верифікацію. Якщо немає веріфіккацію, то кому ми будемо платити? Бойовикам?" - сказав Аваков.

Голова Верховної ради Дмитро Разумков у свою чергу підкреслив, що законопроект про виплату пенсій в ОРДЛО наразі не включений до порядку денного сесії.

"Станом на зараз цей проект в порядку денному не знаходиться. Я сподіваюсь, що ми зможемо зробити так, що ми зможемо виплачувати пенсії громадянам України, які живуть на території вільної України. Станом на сьогодні немає навіть технічної можливості відправляти туди кошти... ", - заявив Разумков.

Нагадаємо, раніше Аваков розповів про компроміс, на який може піти Україна в питанні "народної міліції" під час виборів в ОРДЛО.

Верховна рада України ухвалила за основу та в цілому законопроект про продовження особливого статусу Донбасу. Цим рішенням дію закону продовжено до 31 грудня 2020 року. Цей закон фактично не вводиться в дію через невиконання умов мирного врегулювання російською стороною.

Закон про особливий статус гарантує захист від кримінального переслідування "учасників подій", підтримку російської мови в суспільному та приватному житті, а також проведення місцевих виборів за українським законодавством.