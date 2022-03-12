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Після авіаудару під Васильковом знову загорілася нафтобаза

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Васильків, Субота 12 березня 2022 08:52
Після авіаудару під Васильковом знову загорілася нафтобаза Фото: голова Київської ОДА Олексій Кулеба (vechirniykyiv)
Автор: Юлія Бойко

Російська авіація знову завдала удару під Васильковом Київським області. В результаті горить нафтобаза в селі Крячки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Київської обласної Військової адміністрації Олексія Кулеби.

"У Василькові після авіаудару горить нафтобаза. У селі Крячки окупант вночі обстріляв нафтобазу", - зазначив він.

Нагадаємо, 26 березня російські війська обстріляли Васильків крилатими та балістичними ракетами, в результаті сталася масштабна пожежа на нафтобазі "КЛО", яку довго не могли загасити.

Пізніше місцева влада запевняла, що через пожежу загрози життю та здоров'ю місцевих жителів не було.

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