Авіаудар по Новгород-Сіверському: загинули три людини, більше 10 поранені

В результаті російського авіаудару по місту Новгород-Сіверський у Чернігівській області загинули три людини. При цьому ще 12 отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Російські окупаційні війська в ніч на 12 травня завдали кілька ударів з повітря по об'єктах критичної інфраструктури міста Новгород-Сіверський. Зокрема, щодо шкіл, житлових будинків та адміністративних будівель.
Нагадаємо, 11 травня російські війська обстріляли Чернігівську область з мінометів. Атаку противник здійснив з території РФ.
Перед цим, 10 травня ввечері, окупанти обстріляли межують з РФ райони Сумської та Чернігівської області, використовуючи авіацію і міномети.
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