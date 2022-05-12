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Авіаудар по Новгород-Сіверському: загинули три людини, більше 10 поранені

Фото: російські війська завдали авіаудару по Новгород-Сіверському (t.me/chernigivskaODA)
Автор: Валерія Поліщук

В результаті російського авіаудару по місту Новгород-Сіверський у Чернігівській області загинули три людини. При цьому ще 12 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Російські окупаційні війська в ніч на 12 травня завдали кілька ударів з повітря по об'єктах критичної інфраструктури міста Новгород-Сіверський. Зокрема, щодо шкіл, житлових будинків та адміністративних будівель.

Нагадаємо, 11 травня російські війська обстріляли Чернігівську область з мінометів. Атаку противник здійснив з території РФ.

Перед цим, 10 травня ввечері, окупанти обстріляли межують з РФ райони Сумської та Чернігівської області, використовуючи авіацію і міномети.

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Черниговская областьАвіаудариВійна Росії проти України