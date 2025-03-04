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Авиаудар по Константиновке: повреждены 25 домов, электросети и админздание

Вторник 04 марта 2025 12:54
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Авиаудар по Константиновке: повреждены 25 домов, электросети и админздание Фото: Атака РФ на Константиновку (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Российский авиаудар по Константиновке разрушил частный дом и повредил 25 других зданий. Пострадавших нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины и Telegram главы Донецкой области Вадима Филашкина.

За прошедшие сутки в результате вражеского авиаудара в Константиновке был разрушен частный жилой дом.

Информация о возможных пострадавших под завалами не подтвердилась - спасатели не обнаружили жертв после тщательной проверки.

Фото: ГСЧС Украины

Однако удар оставил серьезные разрушения: повреждены 25 частных домов, админздание, гараж, 4 линии электропередач и газопровод.

Ситуация по области

В Покровске погиб один человек, разрушен 1 дом, повреждены 3, а также 1 дом поврежден в Гришино.

В Краматорском районе в Лимане повреждены 7 частных домов, 2 хозяйственные постройки, линия электропередач и газопровод.

Фото: главы Донецкой области Вадима Филашкина.

В Славянске в результате обстрелов повреждены 7 домов и производственное помещение. В Бахмутском районе в Северске повреждены 8 домов.

Всего за сутки российские войска 13 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате обстрелов с линии фронта был эвакуирован 1551 человек, в том числе 3 ребенка.

Обстрелы Константиновки

В ночь на 26 февраля российские оккупанты снова обстреляли Константиновку, нанеся удар по жилым районам города. На этот раз никто не пострадал.

Кроме того, россияне сбросили четыре авиабомбы на Константиновку 21 февраля. Есть жертва, раненые, еще один человек под завалами.

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