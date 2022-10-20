Авиация ВСУ нанесла мощный удар по пунктам развертывания трех ЗРК оккупантов на юге

ВСУ продолжают контролировать ситуацию в Южнобугском направлении. Наши воины в течение 19 октября уничтожили десятки российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" .

"Штурмовой авиацией нанесено 6 ударов по пунктам развертывания зенитно-ракетных комплесов "Бук-2М", "ТОР" и "ПАНЦИР", а парой вертолетов Ми-24 и Ми-8 атакован район сосредоточения живой силы и техники врага неподалеку от Любомировки", - отметили украинские военные.

В то же время ракетно-артиллерийскими подразделениями в течение боевого дня отработано более 440 огневых задач. Уточненные потери РФ составили:

43 солдата;

6 танков;

9 единиц автобронетехники;

2 гаубицы 152 калибра;

командно-штабная машина;

беспилотник-разведчик.

Кроме этого, ВСУ уничтожили 2 склада боеприпасов российских оккупантов в Бериславском районе.