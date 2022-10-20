Авіація ЗСУ завдала потужного удару по пунктах розгортання трьох ЗРК окупантів на півдні

Фото: Авіація ЗСУ потужно вдарила по пунктах розгортання трьох ЗРК окупантів на півдні (facebook.com/831BrTA)

ЗСУ продовжують контролювати ситуацію на Південнобузькому напрямку. Наші воїни протягом 19 жовтня знищили десятки російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".