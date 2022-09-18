ЗСУ завдають ворогу значних втрат на Авдіївському напрямку, - Генштаб

Українські військові продовжують потужно бити по російських окупантах уздовж всієї лінії фрону. Зокрема на Авдіївському напрямку ЗСУ завдають ворогу значних втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України .

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник здійснив обстріли з танків, мінометів та артилерії різних типів, а саме:

на Сіверському напрямку - в районі Гути-Студенецької Чернігівської області;

на Харківському напрямку, зокрема й із території РФ, - в районах населених пунктів Козача Лопань, Гоптівка, Стрілеча, Висока Яруга, Вовчанськ, Гатище, Бударки, Дворічна, Куп’янськ, Кам’янка;

на Краматорському напрямку - Райгородок, Озерне, Пискунівка, Крива Лука, Сіверськ, Миколаївка, Верхньокам’янське, Спірне та Веселе;

на Бахмутському напрямку - Роздолівка, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Зайцеве, Одрадівка, Миколаївка Друга, Майорськ та Нью-Йорк;

на Авдіївському напрямку - Кам’янка, Авдіївка, Водяне, Опитне та Красногорівка;

на Запорізькому напрямку - Кам’янське, Степове, Оріхів, Гуляпільське, Білогір’я, Ольгівське, Темирівка Новосілка, Велика Новосілка, Нескучне, Пречистівка та Вугледар.

На Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли по всій лінії зіткнення. Вогневого впливу зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Трудолюбівка, Петрівка, Біла Криниця, Лозове, Благодатівка, Широке, Партизанське, Тернові Поди, Лимани, Мирне та Таврійське.

Значних втрат зазнають окупанти при спробах штурму Сил оборони на Авдіївському напрямку. За наявною інформацією, до лікувальних закладів щоденно надходить понад 30 осіб зі складу 1-го армійського корпусу російських військ. Окупанти у будь-який спосіб намагається відновити боєздатність підрозділів, що зазнали втрат.

За минулу добу Сили оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Михайлівка Друга, Весела Долина, Одрадівка, Мар’їнка, Новомихайлівка та Правдине.

Протягом доби українська авіація ударила по 13 районах зосередження живої сили і техніки противника та 3 позиціях зенітних ракетних комплексів. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили п’ять БпЛА та один гелікоптер Ка-52 ворога.

Ракетні війська і артилерія завдали вогневого ураження по понад двохстах об’єктах противника. Серед них 12 пунктів управління, склади боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, артилерійські позиції і райони зосередження особового складу та військової техніки. Втрати ворога наразі уточнюються.