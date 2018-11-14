ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Авиация ООС в ходе учений отработала удары по наземным целям                

Новости » Происшествия    14.11.2018 - 10:29
Авиация ООС в ходе учений отработала удары по наземным целям                
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Авиация отработала воздушную поддержку наземных сил

Авиация Объединенных сил на Донбассе в ходе учений отработала удары по наземным объектам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что по приказу командующего Объединенных сил Сергея Наева, проверена готовность дежурных сил и средств авиации Воздушных сил и армейской авиации ОС к выполнению задач авиаподдержки наземных сил.

"Отработаны удары по движущимся и неподвижным наземным объектам по целеуказанию передовых авианаводчиков. Все указанные цели было условно уничтожены - результаты проверки оценены на "отлично"", - говорится в сообщении.

 
ООС. Перевірено готовність штурмової та армійської авіації. Відео

ООС. Перевірено готовність штурмової та армійської авіації. Відео #ООС #операція_ОС_ЗСУ На виконання наказу Командувача об'єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва, перевірено готовність чергових сил та засобів авіації Повітряних сил та армійської авіації ОС до виконання завдань авіапідтримки наземних сил. Відпрацьовано удари по рухомих та нерухомих наземних обєктах за цілевказанням передових авіанавідників. Всі вказані цілі було умовно знищені - результати перевіркі оцінені на “відмінно”. Рухаємось далі! Слава Україні!

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Вівторок, 13 листопад 2018 р.

 

Напомним, на прошлой неделе военные на Донбассе провели учения с использованием средств противовоздушной обороны (ПВО) и ударной авиации.

В начале ноября Воздушные силы провели учебные стрельбы в Херсонской области. Военные отрабатывали поражение беспилотников зенитными управляемыми ракетами для проверки качества восстановленных боезапасов.

На Донбассе за день обошлось без потерь среди украинских военных, - ООС
Темы: Новости ООС
Новости Украины Донбассученияавиация
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь