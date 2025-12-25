Авиация, броня, боеприпасы: "Укроборонпром" объявил отбор кандидатов в наблюдательные советы

В заявлении говорится о следующих направлениях:

авиастроение;

производство радиолокационной техники;

производство боеприпасов и спецхимии;

производство транспортных машин;

производство бронетехники;

судостроение.

"АО "УОП" имеет целью обеспечить формирование профессионального состава наблюдательных советов, которые будут способствовать долгосрочному устойчивому развитию, прозрачности, эффективности и контроля над управлением предприятиями ОПК в соответствии с принципами корпоративного управления и лучших международных практик", - отметили в "Укроборонпром".

Отмечается, что кандидаты на должности независимых членов наблюдательных советов должны иметь опыт в следующих сферах:

корпоративное управление;

управление персоналом;

наукоемкое машиностроение.

Документы для участия в отборе будут приниматься до 31 декабря 2025 года включительно.