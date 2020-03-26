Авіаційне сполучення в Європі знизилось на 65 %

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У середу в Європі зафіксували всього 8 619 запланованих рейсів

Через пандемію коронавірусу авіаційне сполучення в Європі знизилось на дві третіх. Про це повідомляє DW.

Міжнародна організація Євроконтроль, яка працює у сфері організації повітряного руху у європейському регіоні повідомляє, що через закриття аеропортів задля боротьби з поширенням коронавірусу тижневий трафік авіаційного сполучення в Європі впав на 65 відсотків.

Як повідомляється, торік організація відстежила близько 27 тис. рейсів у листопаді та 25 тис. у січні, а за вчорашній день таких авіасполучень налічується всього 8 619. Такий показник є гіршим, ніж під час припинення багатьох рейсів у 2010 році через виверження вулкану в Ісландії. Тоді за 8-денний період було скасовано 48% рейсів.

Нагадаємо, аеропорт Лондон-сіті призупиняє комерційні та приватні рейси у зв’язку з коронавірусом. Усі комерційні та приватні рейси з аеропорту, починаючи з вечора 25 березня та, очікувано, до кінця квітня були зупинені.

Також, з 27 березня Україна повністю закриває державний кордон для пасажирських перевезень. В уряді заявили, що таких захід необхідний, щоб запобігти потраплянню коронавірусу в Україну та його подальшому поширенню.