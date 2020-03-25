Аеропорт Лондона зачиняється до кінця квітня

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Аеропорт не будет працювати з вечора 25 березня

Аеропорт Лондон-сіті призупиняє комерційні та приватні рейси у зв’язку з коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу аеропорту.

Зазначається, що аеропорт призупиняє вильоти з вечора 25 березня.

"На виконання останніх розпоряджень уряду у зв’язку зі спалахом коронавірусу, ми прийняли рішення тимчасово призупинити усі комерційні та приватні рейси з аеропорту, починаючи з вечора 25 березня та, очікувано, до кінця квітня", - йдеться у повідомленні.

Крім того зазначається, що працівників аеропорту не звільняють.

Нагадаємо, з 27 березня Україна повністю закриває державний кордон для пасажирських перевезень. В уряді заявили, що таких захід необхідний, щоб запобігти потраплянню коронавірусу в Україну та його подальшому поширенню.

Крім того, вчора прем'єр-міністр Британії оголосив про посилення карантину в Сполученому Королівстві. Посилений карантин ввели щонайменше на 3 тижні та будуть постійно переглядати.