На авиашоу в США в воздухе столкнулись два самолета: что известно об аварии
В США на авиабазе Маунтин-Хоум на авиашоу произошел инцидент - два истребителя столкнулись в воздухе и упали на землю. Пилоты успели катапультироваться и выжили.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC.
Инцидент произошел примерно в 2 милях к северо-западу от базы в течение второго дня авиашоу Gunfighter Skies. Четверо летчиков находились на двух самолетах EA-18G ВМС США.
На видео из соцсетей видно, как два истребителя столкнулись в воздухе, а затем резко упали на землю среди черных клубов дыма. Вблизи места аварии было видно, как раскрываются четыре парашюта.
На другом видео, опубликованном в Instagram, видно зрителей возле авиационного ангара, окруженного самолетами, а на заднем плане поднимается черный дым от аварии.
По словам пресс-секретаря ВМС США Тихоокеанского флота Амелии Умаям, все четверо членов экипажа успешно катапультировались из самолетов и сейчас находятся под медицинским наблюдением.
"На месте происшествия работают спасатели, продолжается расследование, и больше деталей будет обнародовано, как только они станут известны", - сообщили на базе.
Полиция Маунтин-Хоум объявила в воскресенье об отмене авиашоу и предупредила общественность избегать поездок на базу.
