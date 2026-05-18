На авиашоу в США в воздухе столкнулись два самолета: что известно об аварии

02:10 18.05.2026 Пн
2 мин
Все четверо летчиков успешно катапультировались и находятся под наблюдением медиков
aimg Юлия Маловичко
На авиашоу в США в воздухе столкнулись два самолета: что известно об аварии Фото: американские истребители (из открытых источников)
В США на авиабазе Маунтин-Хоум на авиашоу произошел инцидент - два истребителя столкнулись в воздухе и упали на землю. Пилоты успели катапультироваться и выжили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC.

Инцидент произошел примерно в 2 милях к северо-западу от базы в течение второго дня авиашоу Gunfighter Skies. Четверо летчиков находились на двух самолетах EA-18G ВМС США.

На видео из соцсетей видно, как два истребителя столкнулись в воздухе, а затем резко упали на землю среди черных клубов дыма. Вблизи места аварии было видно, как раскрываются четыре парашюта.

На другом видео, опубликованном в Instagram, видно зрителей возле авиационного ангара, окруженного самолетами, а на заднем плане поднимается черный дым от аварии.

По словам пресс-секретаря ВМС США Тихоокеанского флота Амелии Умаям, все четверо членов экипажа успешно катапультировались из самолетов и сейчас находятся под медицинским наблюдением.

"На месте происшествия работают спасатели, продолжается расследование, и больше деталей будет обнародовано, как только они станут известны", - сообщили на базе.

Полиция Маунтин-Хоум объявила в воскресенье об отмене авиашоу и предупредила общественность избегать поездок на базу.

Напомним, ранее сообщалось, как в Сингапуре во время авиашоу самолет врезался в заграждение и загорелся. Пилот получил легкие травмы, ему оказали помощь.

Еще РБК-Украина писало, как в британском графстве Кент одноместный легкий самолет упал в воду во время проведения авиашоу. Инцидент произошел на глазах у нескольких тысяч зрителей

