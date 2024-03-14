Авиарейсы отменены. В Германии началась масштабная забастовка в аэропортах

14 марта в аэропортах Берлина, Гамбурга, Штутгарта, Карлсруэ, Мюнхена и Кельна остановили свою работу сотрудники наземных служб. 15 марта к забастовке присоединятся работники аэропортов Дрездена, Ганновера, Лейпцига, Дортмунда и Веце.

В Берлине, Гамбурге и Штутгарте бастуют контролеры пассажиров, сотрудники, отвечающие за проверку персонала и товаров, контролеры грузов и работники сферы обслуживания. В Мюнхене прекратили работу контролеры грузов, товаров и персонала, в Карлсруэ и Кельне – только сотрудники, проверяющие пассажиров.

На сайтах аэропортов Берлина, Штутгарта и Гамбурга пассажирам сообщили о невозможности пассажирских авиарейсов. В Кельне большинство авиарейсов аннулированы, в Карлсруэ отменены или перенаправлены все вылеты.

По оценкам ассоциации аэропортов ADV, может быть отменено более 580 рейсов, а 90 тысячам пассажиров придется перенести свои путешествия.

Забастовку организует профсоюз Ver.di, требующий повышения зарплаты на 12,5% для 25 тысяч работников наземного персонала авиаконцерна Lufthansa.