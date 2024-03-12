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Отмена тысячи рейсов. В Германии началась забастовка бортпроводников Lufthansa

Германия, Берлин, Вторник 12 марта 2024 13:44
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Отмена тысячи рейсов. В Германии началась забастовка бортпроводников Lufthansa Фото: Самолеты Lufthansa (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Германии началась забастовка бортпроводников авиакомпании Lufthansa, из-за которой могут пострадать десятки тысяч пассажиров. 12 марта забастовка объявлена в аэропорту Франкфурта, 13 марта в аэропорту Мюнхена.

В общей сложности могут быть отменены около тысячи рейсов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Профсоюз бортпроводников Ufo призывал к забастовке около 19 тысяч бортпроводников Lufthansa и ее дочерней компании Cityline. Профсоюз требует на 15% больше оплаты за 18-месячный контракт. Также продолжаются переговоры про компенсационный бонус в 3000 евро и более высокие надбавки.

Забастовка 12 марта в крупнейшем аэропорту Германии во Франкфурте-на-Майне продлится до 23:00. Бастуют все рейсы Lufthansa. Накануне авиакомпания предположила, что из-за забастовки во Франкфурте-на-Майне будут отменены 600 рейсов, что повлияет на 70 000 пассажиров.

13 марта забастовка бортпроводников запланирована в аэропорту Мюнхена. Оттуда, вероятно, не смогут вылететь 400 рейсов с 50 тысячами пассажиров.

На прошлой неделе пассажирские перевозки почти парализовали наземный персонал Lufthansa из-за предупредительной забастовки.

Напомним, мы писали, что в Германии состоялась очередная масштабная забастовка на железной дороге. Ее провел профсоюз машинистов поездов GDL.

Также на прошлой неделе в Германии бастовали машинисты железнодорожной компании Deutsche Bahn и наземные работники авиакомпании Lufthansa.

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