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Железная дорога и аэропорты. В Германии готовят новые забастовки на транспорте

Германия, Берлин, Понедельник 04 марта 2024 16:56
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Железная дорога и аэропорты. В Германии готовят новые забастовки на транспорте Фото: Остановка поездов во время стачки в Германии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Германии продолжается волна забастовок на транспорте. 7 и 8 марта будут бастовать машинисты железнодорожной компании Deutsche Bahn и наземные работники авиакомпании Lufthansa.

Пассажирам рекомендуют перенести запланированные поездки на другие дни, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Немецкий профсоюз машинистов железнодорожного транспорта GDL объявил о 35-часовой забастовке по всей стране из-за срыва переговоров. Одним из ключевых требований является сокращение количества рабочих часов с 38 до 35 в неделю с слхранением оплаты труда.

В профсоюзе заявили, что больше не будут предупреждать о начале забастовки за 48 часов.

"Мы начинаем так называемую забастовочную волну. После этого железная дорога перестанет быть надежным средством передвижения", – сказал глава GDL Клаус Везельски.

На странице Deutsche Bahn предупреждается о забастовке для пассажирских поездов с 02:00 ночи четверга до 13:00 пятницы (8 марта). Во время забастовки DB предлагает базовые междугородные, региональные и S-Bahn перевозки.

Также крупнейший немецкий профсоюз Ver.di призывал наземный персонал авиакомпании Lufthansaк новой забастовке 7 и 8 марта.

В заявлении говорится, что персонал должен остановить работу с 4:00 утра 7 марта до 7:10 утра 9 марта (суббота). При этом возможны задержки и отмена рейсов, потому что предыдущие забастовки срывали рейсы. 20 февраля во время подобной забастовки большинство пассажирских рейсов Lufthansa были отменены, из-за чего пострадали около 100 тысяч пассажиров.

Ранее сообщалось о забастовках на местном транспорте в Германии. Они прошли практически во всех федеральных землях.

Также мы писали, что немецкий профсоюз машинистов железнодорожного транспорта GDL объявлял в конце января недельную забастовку. Были отменены около 80% поездов дальнего сообщения и значительная часть региональных поездов.

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