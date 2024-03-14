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Авіарейси скасовані. У Німеччині почався масштабний страйк в аеропортах

Фото: Страйк у аеропорту Берліна (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У Німеччині почався страйк працівників шести аеропортів, через що можуть бути скасовані сотні рейсів. 15 березня страйкуватимуть співробітники інших німецьких аеропортів.

Перенести свої рейси доведеться 90 тисячам пасажирів, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

14 березня в аеропортах Берліна, Гамбурга, Штутгарта, Карлсруе, Мюнхена та Кельна зупинили свою роботу співробітники наземних служб. 15 березня до страйку приєднаються працівники аеропортів Дрездена, Ганновера, Лейпцига, Дортмунда та Веце.

Зазначається, що у Берліні, Гамбурзі та Штутгарті страйкують контролери пасажирів, співробітники, які відповідають за перевірку персоналу та товарів, контролери вантажів та працівники сфери обслуговування. У Мюнхені припинили роботу контролери вантажів, товарів та персоналу, у Карлсруе та Кельні – лише співробітники, які перевіряють пасажирів.

На сайтах аеропортів Берліна, Штутгарта та Гамбурга пасажирам повідомили про неможливість будь-яких пасажирських авіарейсів.  У Кельні більшість авіарейсів анульовані, в Карлсруе скасовані або перенаправлені всі вильоти.

За оцінками асоціації аеропортів ADV, можуть бути скасовані понад 580 рейсів, а 90 тисячам пасажирів доведеться перенести свої подорожі.

Страйк організовує профспілка Ver.di, яка вимагає підвищення зарплати на 12,5% для 25 тисяч працівників наземного персоналу авіаконцерну Lufthansa.

Нагадаємо, ми писали, що днями у Німеччині страйкували бортпровідники Lufthansa. Через це скасували рейси в аеропортах Франкфурта та Мюнхена.

Також минулого тижня у Німеччині страйкуали машиністи залізничної компанії Deutsche Bahn та наземні працівники авіакомпанії Lufthansa.

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