Кличко вимагає від Офісу президента повернути фінансування садочків та шкіл

Фото: Віталій Кличко (прес-служба)

Кличко звернувся до Зеленського та Гройсмана

Голова Асоціації міст України, мер Києва Віталій Кличко звернувся до президента України та до прем’єр-міністра з вимогою не позбавляти міста коштів, передбачених у Держбюджеті України на 2019 рік на програми соціально-економічного розвитку громад. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Кличка.

«Асоціація міст України висловлює занепокоєння та переконливо просить вас втрутитися у ситуацію щодо блокування Офісом Президента України спрямування з Державного бюджету місцевим бюджетам коштів, визначених у розпорядженнях Кабінету Міністрів України, – йдеться у листі Кличка Президенту України. – Ці кошти – 10 млрд грн – передбачені у Держбюджеті на 2019 рік, і громади очікують на їх отримання. Зволікання із спрямуванням фінансування на місця вкрай негативно позначиться на реалізації проектів у громадах», – підкреслив голова АМУ.

Кличко наголосив, що кошти, про які йдеться, вкрай необхідні територіальним громадам для реалізації та завершення важливих для міст проектів. Зокрема, будівництва та ремонту шкіл і дитсадків, ремонту та благоустрою вулиць, облаштування медичних амбулаторій, інклюзивних центрів та класів.

«Це – невеликі за об’ємом фінансування, але дуже соціально важливі проекти, втілення яких впливає на якість життя мешканців міст, селищ та сіл, об’єднаних територіальних громад. Асоціація міст України просить вас захистити їх інтереси!» – наголосив Віталій Кличко.

Такого ж листа голова Асоціації міст України спрямував прем'єр-міністру України.

У коментарі журналістам Кличко підкреслив, що не може Офіс президента позбавляти міста коштів, передбачених Держбюджетом. Особливо перед початком нового навчального року. Коли на місцях розраховували на фінансування, аби закінчити ремонти в школах та дитячих садочках.

«Про яку децентралізацію і самоврядування можна говорити? Якщо міста роблять безправними – спочатку забираючи кошти в Державний бюджет, обіцяючи профінансувати програми соціально-економічного розвитку, а потім роблять все, аби ці гроші не спрямовувати на місця? Причому вирішують це в Офісі Президента!» – обурився голова Асоціації міст України.