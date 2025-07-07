По информации "Коммерсанта", 5-6 июля в аэропортах Шереметьево, Пулково и Стригино (Нижний Новгород) были отменены более 250 рейсов, задержаны - свыше 270.

В результате такого хаоса только в первые сутки авиакомпании потеряли около 4-6 млрд рублей (50-76 млн долларов).

При этом всего за выходные авиакомпании могли потерять около 20 млрд рублей (более 250 млн долларов).

В свою очередь российский диктатор Владимир Путин сегодня, 7 июля, уволил министра транспорта Романа Старовойта. Он занимал этот пост с мая 2024 года.