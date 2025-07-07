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Авиакомпании РФ потеряли более 250 млн долларов из-за хаоса в аэропортах, - СМИ

Иллюстративное фото: российские авиакомпании потеряли сотни миллионов долларов из-за отмены рейсов (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В России 5-6 июля произошел масштабный сбой в трех крупнейших аэропортах. В результате этого авиакомпании могли потерять более 250 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Коммерсантъ" и "Медузу".

По информации "Коммерсанта", 5-6 июля в аэропортах Шереметьево, Пулково и Стригино (Нижний Новгород) были отменены более 250 рейсов, задержаны - свыше 270. 

В результате такого хаоса только в первые сутки авиакомпании потеряли около 4-6 млрд рублей (50-76 млн долларов). 

При этом всего за выходные авиакомпании могли потерять около 20 млрд рублей (более 250 млн долларов). 

В свою очередь российский диктатор Владимир Путин сегодня, 7 июля, уволил министра транспорта Романа Старовойта. Он занимал этот пост с мая 2024 года. 

Коллапс в российских аэропортах

Напомним, 5-6 июля в российских аэропортах отменили сотни авиарейсов.

По состоянию на вечер 6 июля было известно, что в общей сложности отменено примерно 287 рейсов.

На этом фоне мэр Москвы Сергей Собянин жаловался, что в направлении российской столицы летели дроны и их "сбивала" противовоздушная оборона.

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