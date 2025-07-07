Авіакомпанії РФ втратили понад 250 млн доларів через хаос в аеропортах, - ЗМІ

Колапс у російських аеропортах

Нагадаємо, 5-6 липня в російських аеропортах скасували сотні авіарейсів.

Станом на вечір 6 липня було відомо, що загалом скасовано приблизно 287 рейсів.

На цьому тлі мер Москви Сергій Собянін скаржився, що в напрямку російської столиці летіли дрони і їх "збивала" протиповітряна оборона.

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