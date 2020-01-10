Авіакомпанії Німеччини та Австрії скасовували рейси в Іран

Ілюстративне фото (flickr.com Mark McWalte)

Авіакомпанії скасували рейси в Тегаран після нових подробиць аварії літака МАУ

Авіакомпанії Німеччини та Австрії скасували рейси до Тегерану після інформації про те, що аварія українського літака в Ірані сталася через влучання ракети. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CNN.

Як повідомляється, авіакомпанії Austrian Airlines та Lufthansa заявили, що скасовують свої рейси до Ірану у зв'язку з "останніми заявами та зміненій оцінці ситуації з безпекою повітряного простору довкола Тегерану".

Так, обидві авіакомпанії скасували рейси до Тегерану, заплановані на п'ятницю, 10 січня, та наголосили, що "продовжують оцінювати ситуацію на місці". Крім того, Lufthansa 9 січня розвернула рейс LH 600, який рухався з Франкфурта в Тегеран.

Нагадаємо, сьогодні низка ЗМІ, посилаючись на джерела в Пентагоні та розвідках різних країн, заявили, що український літак в Тегерані було збито іранською ракетою. Зокрема, була інформація про те, що літак МАУ було збито російським ракетним комплексом Тор-М1.

Пізніше прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що за даними розвідки, літак української авіакомпанії МАУ було ненавмисно збито іранською ракетою. Британія також підтвердила, що аварія українського літака сталася через влучання ракети.

Крім того, ввечері 9 січня у соцмережах опублікували відеоролик, на якому було зафіксовано можливий момент потрапляння іранської ракети в український літак поблизу Тегерана.