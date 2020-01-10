ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Авіакомпанії Німеччини та Австрії скасовували рейси в Іран

Новини » Надзвичайні події     10.01.2020 - 03:04
Авіакомпанії Німеччини та Австрії скасовували рейси в Іран
Ілюстративне фото (flickr.com Mark McWalte)

Авіакомпанії скасували рейси в Тегаран після нових подробиць аварії літака МАУ

Авіакомпанії Німеччини та Австрії скасували рейси до Тегерану після інформації про те, що аварія українського літака в Ірані сталася через влучання ракети. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CNN.

Як повідомляється, авіакомпанії Austrian Airlines та Lufthansa заявили, що скасовують свої рейси до Ірану у зв'язку з "останніми заявами та зміненій оцінці ситуації з безпекою повітряного простору довкола Тегерану".

Так, обидві авіакомпанії скасували рейси до Тегерану, заплановані на п'ятницю, 10 січня, та наголосили, що "продовжують оцінювати ситуацію на місці". Крім того, Lufthansa 9 січня розвернула рейс LH 600, який рухався з Франкфурта в Тегеран.

Нагадаємо, сьогодні низка ЗМІ, посилаючись на джерела в Пентагоні та розвідках різних країн, заявили, що український літак в Тегерані було збито іранською ракетою. Зокрема, була інформація про те, що літак МАУ було збито російським ракетним комплексом Тор-М1.

Пізніше прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що за даними розвідки, літак української авіакомпанії МАУ було ненавмисно збито іранською ракетою. Британія також підтвердила, що аварія українського літака сталася через влучання ракети.

Крім того, ввечері 9 січня у соцмережах опублікували відеоролик, на якому було зафіксовано можливий момент потрапляння іранської ракети в український літак поблизу Тегерана.

В український літак в Ірані могли влучити 2 ракети, - CNN Іран дозволив Boeing долучитися до розслідування аварії літака МАУ
Новини України Міжнародні авіалінії УкраїниГерманияАвстріяІранавиакатастрофаавиасообщениеLufthansa
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся