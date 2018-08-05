Авіакатастрова в Швейцарії: генпрокуратура відкрила справу

Версія зіткнення літака з іншим літальним апаратом виключається

Генпрокуратура Швейцарії відкрила справу у зв'язку із загибеллю 20 людей в результаті аварії ретро-літака Junkers Ju 52. Про це повідомила поліція кантону Граубюнден.

Повідомляється, що розслідування причин і обставин аварії прокуратура буде вести спільно з поліцією. Також підключиться спеціальна служба, яка розслідує всі транспортні пригоди.

Зараз відомо, що влада виключає версію зіткнення літака з іншим літальним апаратом. Також не розглядається версія про вибух на борту літака.

Нагадаємо, 5 серпня 2018 року поліція Швейцарії підтвердила загибель 20 осіб в результаті падіння літака Юнкерс Ju-52, яке сталось вчора, 4 серпня, в швейцарських Альпах.

У момент катастрофи на борту літака перебувало 17 пасажирів і три члени екіпажу, літак впав у гірській місцевості. Ніхто з присутніх на борту не вижив. Серед загиблих - 11 чоловіків та 9 жінок.

Відомо, що літак летів з Локарно на півдні Швейцарії, в базу компанії в Дюбендорф в Цюріху. Уламки літака були знайдені на висоті 2 тис. 450 метрів над рівнем моря.

Бомбардувальник Junkers Ju 52 був побудований в 1939 році. Він був колекційним літаком, що належав компанії JU-Air, пов'язаної з ВПС країни.