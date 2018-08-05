Авиакатастрова в Швейцарии: генпрокуратура открыла дело

Версия столкновения самолета с другим летательным аппаратом исключается

Генпрокуратура Швейцарии открыла дело в связи с гибелью 20 людей в результате крушения ретро-самолета Junkers Ju 52. Об этом сообщила полиция кантона Граубюнден.

Сообщается, что расследование причин и обстоятельств аварии прокуратура будет вести совместно с полицией. Также подключится специальная служба, которая расследует все транспортные происшествия.

Сейчас известно, что власти исключают версию столкновения самолета с другим летательным аппаратом. Также не рассматривается версия о взрыве на борту самолета.

Напомним, 5 августа 2018 года полиция Швейцарии подтвердила гибель 20 человек в результате падения самолета Junkers Ju-52, которое произошло вчера, 4 августа, в швейцарских Альпах.

В момент крушения на борту самолета находилось 17 пассажиров и три члена экипажа, самолет упал в горной местности. Никто из присутствующих на борту не выжил. Среди погибших - 11 мужчин и 9 женщин.

Известно, что самолет летел из Локарно на юге Швейцарии, в базу компании в Дюбендорф в Цюрихе. Обломки самолета были найдены на высоте 2 тыс. 450 метров над уровнем моря.

Бомбардировщик Junkers Ju 52 был построен в 1939 году. Он являлся коллекционным самолетом, принадлежавшей компании JU-Air, связанной с ВВС страны.