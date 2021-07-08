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Авіакатастрофа в Швеції: стало відомо про загиблих

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Швеція, Четвер 08 липня 2021 23:05
Авіакатастрофа в Швеції: стало відомо про загиблих Фото: поліція підтвердила, що кілька людей загинули.(pexels)
Автор: Даша Харченко

В четвер, 8 липня, біля аеропорту шведського міста Еребру зазнав аварії літак. Стало відомо, що є загиблі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TV4.

Літак сильно загорівся, але за даними рятувальної служби, пожежу вдалось ліквідувати досить швидко.

За даними Морського та повітряно-рятувального центру, це літак-парашутист, де на борту були вісім парашутистів та пілот.

Ввечері поліція підтвердила, що кілька людей загинули.

Літак зазнав аварії на місцевості приблизно в 200 метрах від злітно-посадкової смуги аеропорту.

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