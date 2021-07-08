Авіакатастрофа в Швеції: стало відомо про загиблих
Фото: поліція підтвердила, що кілька людей загинули.(pexels)
В четвер, 8 липня, біля аеропорту шведського міста Еребру зазнав аварії літак. Стало відомо, що є загиблі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TV4.
Літак сильно загорівся, але за даними рятувальної служби, пожежу вдалось ліквідувати досить швидко.
За даними Морського та повітряно-рятувального центру, це літак-парашутист, де на борту були вісім парашутистів та пілот.
Ввечері поліція підтвердила, що кілька людей загинули.
Літак зазнав аварії на місцевості приблизно в 200 метрах від злітно-посадкової смуги аеропорту.