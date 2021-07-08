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У Швеції відразу після вильоту з аеропорту розбився літак

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Четвер 08 липня 2021 21:52
У Швеції відразу після вильоту з аеропорту розбився літак
Автор: РБК-Україна

Біля аеропорту шведського міста Еребру зазнав аварії літак. На його борту перебувало дев'ять осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Goteborgs Posten.

У четвер ввечері надійшов сигнал SOS про катастрофу літака в аеропорту Еребру.

"Вісім парашутистів і один пілот перебували на борту невеликого гвинтового літака. Шведське морське і повітряне рятувальне агентство почало рятувальну операцію разом з аварійно-рятувальними службами, поліцією і швидкою допомогою", - заявив співробітник прес-служби шведської морської адміністрації.

На місці події працюють три пожежні частини рятувальних служб. Десять машин швидкої допомоги також знаходяться поблизу місця події.

За даними TV4, в лікарню доставлені дві людини.

При цьому видання Aftonbladet повідомляє, що літак зазнав аварії на місцевості приблизно в 200 метрах від злітно-посадкової смуги аеропорту.

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