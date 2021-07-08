ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Авиакатастрофа в Швеции: стало известно о погибших

Новина українською →
Швеция, Четверг 08 июля 2021 23:05
Авиакатастрофа в Швеции: стало известно о погибших Фото: полиция подтвердила, что несколько человек погибли.(pexels)
Автор: Даша Харченко

В четверг, 8 июля, возле аэропорта шведского города Эребру потерпел крушение самолет. Стало известно, что есть погибшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TV4.

Самолет сильно загорелся, но по данным спасательной службы, пожар удалось ликвидировать довольно быстро.

По данным Морского и воздушно-спасательного центра, это самолет-парашютист, где на борту были восемь парашютистов и пилот.

Вечером полиция подтвердила, что несколько человек погибли.

Самолет потерпел крушение на местности примерно в 200 метрах от взлетно-посадочной полосы аэропорта.

Читайте РБК-Украина в Google News
Швеция авиакатастрофа
NEWS
Сын Лукашенко и чиновники: список санкций Украины против Беларуси
Сын Лукашенко и чиновники: список санкций Украины против Беларуси
DAILY
Цена на газ в Европе бьет рекорды. Будет ли дорожать "коммуналка" в Украине
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Цена на газ в Европе бьет рекорды. Будет ли дорожать "коммуналка" в Украине