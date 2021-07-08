Авиакатастрофа в Швеции: стало известно о погибших
Фото: полиция подтвердила, что несколько человек погибли.(pexels)
В четверг, 8 июля, возле аэропорта шведского города Эребру потерпел крушение самолет. Стало известно, что есть погибшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TV4.
Самолет сильно загорелся, но по данным спасательной службы, пожар удалось ликвидировать довольно быстро.
По данным Морского и воздушно-спасательного центра, это самолет-парашютист, где на борту были восемь парашютистов и пилот.
Вечером полиция подтвердила, что несколько человек погибли.
Самолет потерпел крушение на местности примерно в 200 метрах от взлетно-посадочной полосы аэропорта.