Авиакатастрофа в Швеции: стало известно о погибших

В четверг, 8 июля, возле аэропорта шведского города Эребру потерпел крушение самолет. Стало известно, что есть погибшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TV4 .

Самолет сильно загорелся, но по данным спасательной службы, пожар удалось ликвидировать довольно быстро.

По данным Морского и воздушно-спасательного центра, это самолет-парашютист, где на борту были восемь парашютистов и пилот.

Вечером полиция подтвердила, что несколько человек погибли.