Авіакатастрофа в Казахстані: на борту літака були два українці

На борту літака в Казахстані, який розбився, були два громадянина України, вони живі. Про це повідомляє "Інтерфакс-Казахстану", посилаючись на прес-службу Міністерства внутрішніх справ країни.

Крім українців, на борту літака були один громадянин Киргизстану, один громадянин Китаю.

"Всього на борту літака знаходилося п'ять членів екіпажу і 93 пасажири, серед яких є іноземні громадяни: два громадянина України, один громадянин Киргизстану, один громадянин Китаю, інші громадяни Казахстану", - йдеться в повідомленні міністерства.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ Казахстану почало розслідування авіакатастрофи в країні, в результаті якої вже загинули 15 людей. Відкрито справу за статтею 344 частина 3 ("Порушення правил безпеки і експлуатації повітряного транспорту") КК РК.

Серед загиблих випусковий редактор видання Informburo.kz Дана Круглова і командир повітряного судна.

Крім того, очевидці розповіли деталі авіакатастрофи в Казахстані. Навколо кричали про те, що літак може вибухнути.