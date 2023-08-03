Авиакатастрофа в Броварах. ГСЧС отстранит чиновников, получивших подозрения
Чиновников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, получивших подозрения в рамках дела об авиакатастрофе в Броварах, отстранят.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
В службе по чрезвычайным ситуациям отметили, что с начала расследования, 20 января 2023 года, предоставили все необходимые материалы и способствуют объективному и прозрачному расследованию трагедии.
"На сегодняшний день ГСЧС, в порядке, определенном законодательством, принимает меры по отстранению от исполнения должностных обязанностей лиц, которым ГБР объявило подозрение", - говорится в сообщении.
ГСЧС подчеркнула, что не будет комментировать детали и ход следствия.
Подозрения чиновникам ГСЧС
Напомним, сегодня ГБР сообщило, что пяти чиновникам ГСЧС объявили подозрение по делу об авиакатастрофе в Броварах, в результате которого погибло руководство Министерства внутренних дел.
Подозрение получили:
- начальник Управления авиации и авиационного поиска и спасения ГСЧС Украины,
- и.о. командира части;
- заместитель командира по летной подготовке;
- командир авиационной эскадрильи;
- начальник службы безопасности полетов Специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины из города Нежин Черниговской области.
Кроме того, правоохранители установили поминутно день аварии, в том числе расшифровали "черные ящики". По данным следствия, чиновники ГСЧС не сообщили экипажу вертолета EC 225 LP об ухудшении погоды, что привело к трагедии.
Авиакатастрофа в Броварах
В Броварах Киевской области 18 января 2022 разбился вертолет ГСЧС, в котором находилось руководство МВД. В результате аварии министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович, их помощники и экипаж вертолета погибли.
Также погибли пятеро жителей города Бровары, оказавшихся в момент аварии вблизи места авиакатастрофы.
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