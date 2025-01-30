Авиакатастрофа возле Вашингтона: от полетов отстранили подразделение пилотов вертолета

Падение самолета и вертолета в Вашингтоне

Напомним, в США пассажирский самолет American Airlines столкнулся с вертолетом Black Hawk под Вашингтоном, после чего они упали в реку.

По предварительной информации, выживших в результате авиакатастрофы нет. На борту самолета находились 64 человека, а в вертолете - трое военных. На месте авиакатастрофы сейчас работают спасатели.

Как заявил президент США Дональд Трамп, трагедии можно было бы избежать, если военный вертолет сменил бы курс.

Детально о трагедии - в материале РБК-Украина.

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