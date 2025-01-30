Авіакатастрофа біля Вашингтона: від польотів відсторонили підрозділ пілотів вертольота

Падіння літака і вертольота у Вашингтоні

Нагадаємо, у США пасажирський літак American Airlines зіткнувся з вертольотом Black Hawk під Вашингтоном, після чого вони впали в річку.

За попередньою інформацією, тих, хто вижив унаслідок авіакатастрофи, немає. На борту літака перебували 64 людини, а у вертольоті - троє військових. На місці авіакатастрофи зараз працюють рятувальники.

Як заявив президент США Дональд Трамп, трагедії можна було б уникнути, якби військовий вертоліт змінив би курс.

Детально про трагедію - в матеріалі РБК-Україна.

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