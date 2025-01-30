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Авіакатастрофа біля Вашингтона: від польотів відсторонили підрозділ пілотів вертольота

Фото: біля Вашингтона зіткнулися літак і вертоліт (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Біля Вашингтона сьогодні, 30 січня, зіткнулися пасажирський літак і вертоліт. Підрозділ, чиї пілоти розбилися, відсторонили від польотів.

Про це заявив глава Пентагону Піт Хегсет, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами Хегсета, "достатньо досвідчений" екіпаж вертольота, який складався з трьох осіб, працював в окулярах нічного бачення. Екіпаж виконував щорічний навчальний політ.

"Ми очікуємо, що під час розслідування вдасться швидко визначити, чи перебувало повітряне судно в коридорі і на потрібній висоті в момент інциденту", - розповів глава Пентагону.

Також, як додав міністр оборони, Пентагон розпорядився призупинити польоти 12-го авіаційного батальйону, чиї військові потрапили в аварію, на 48 годин.

Падіння літака і вертольота у Вашингтоні

Нагадаємо, у США пасажирський літак American Airlines зіткнувся з вертольотом Black Hawk під Вашингтоном, після чого вони впали в річку.

За попередньою інформацією, тих, хто вижив унаслідок авіакатастрофи, немає. На борту літака перебували 64 людини, а у вертольоті - троє військових. На місці авіакатастрофи зараз працюють рятувальники.

Як заявив президент США Дональд Трамп, трагедії можна було б уникнути, якби військовий вертоліт змінив би курс.

Детально про трагедію - в матеріалі РБК-Україна.

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