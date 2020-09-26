Авіакатастрофа АН-26: одного з курсантів оперують у вкрай важкому стані

Один з тих курсантів, які вижили в авіакатастрофі АН-26 під Чугуєвом знаходиться в опіковому центрі Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги. Він у вкрай важкому стані.

Про це повідомляє Харків Times.

У ніч на 26 вересня лікарі роблять йому операцію.

Крім того, другий курсант, який вижив, за словами директора обласного Центру екстреної допомоги та медицини катастроф Віктора Забашти, доставлений у Військово-медичний клінічний центр Північного Регіону.

Вони обидва курсанти другого курсу Харківського національного університету Повітряних сил ім. Кожедуба.

Нагадаємо, ГБР почало розслідування обставин авіакатастрофи за фактом порушення правил польотів і підготовки до них, що спричинило катастрофу і тяжкі наслідки (ст. 416 КК України).

РБК-Україна писало, що на момент аварії на борту перебувало 27 осіб (20 курсантів і 7 офіцерів), одного курсанта не допустили до виконання польоту. Тіла 22 людей знайшли на місці катастрофи, два курсанта вижили, ще трьох людей шукають.