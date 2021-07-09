Авіакатастрофа Ан-26: на Камчатці знайшли другий чорний ящик, у нього "критичні пошкодження"

Рятувальники виявили другий чорний ящик потерпілого крах на Камчатці Ан-26. Літак розбився кілька днів тому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський РБК .

"За допомогою десантних спусків рятувальникам вдалося потрапити на важкодоступне місце на скелі, де впав літак АН-26. Там знайдені фрагменти тіл всіх загиблих, один з них упізнаний по татуюванню", - повідомляє ТАС С.

Також відомо, що рятувальники виявили фрагменти тіл всіх 28 загиблих в ході авіакатастрофи.

Бортовий самописець знайшли в "критично пошкодженому" стані, у нього відсутній блок обробки інформації.

Нагадаємо, вранці 6 червня стало відомо, що літак Ан-26, який летів з Петропавловськ-Камчатського в селище Палана перестав виходити на зв'язок після того, як почав заходити на посадку.

Незабаром з'явилася інформація про те, що літак розбився. На борту було 28 осіб.

РБК-Україна писало, що в Росії назвали можливу причину авіакатастрофи на Камчатці.

7 червня в Мінтрансі РФ підтвердили, що в результаті авіакатастрофи на Камчатці ніхто не вижив. Тіла загиблих витягували з води, так як літак врізався в скелю.