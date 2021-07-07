ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Авіакатастрофа на Камчатці: підтвердилася інформація про відсутність тих, хто вижив

Новость на русском →
Середа 07 липня 2021 13:31
Авіакатастрофа на Камчатці: підтвердилася інформація про відсутність тих, хто вижив Фото: в результаті авіакатастрофи на Камчатці немає тих, хто вижив (ru.wikipedia.org)
Автор: РБК-Україна

У Мінтрансі РФ підтвердили, що в результаті авіакатастрофи на Камчатці ніхто не вижив. На борту Ан-26 було 28 пасажирів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

На місці аварії літака Ан-26 тривають пошукові роботи.

"Тих, що вижили в катастрофі Ан-26 на Камчатці немає, підтвердили в Мінтрансі РФ", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що на Камчатці почали витягувати з води тіла загиблих при катастрофі літака Ан-26. На місці авіакатастрофи виявили дев'ять тіл.

Вчора вранці стало відомо, що літак Ан-26, який летів з Петропавловськ-Камчатського в селище Палана перестав виходити на зв'язок після того, як почав заходити на посадку.

РБК-Україна писало, що в Росії назвали можливу причину авіакатастрофи на Камчатці.

Читайте РБК-Україна в Google News
авиакатастрофа Камчатка
NEWS
Стрілянина в Києві: всі деталі
Стрілянина в Києві: всі деталі
DAILY
Спекотна пора. Що відбувається зі справами про резонансні теракти в Україні
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Спекотна пора. Що відбувається зі справами про резонансні теракти в Україні