ua en ru
Пт, 20 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Авиахаб Персидского залива парализован: крупнейшие компании отменяют рейсы

ОАЭ, Пятница 20 июня 2025 14:07
UA EN RU
Авиахаб Персидского залива парализован: крупнейшие компании отменяют рейсы Фото: Авиакомпании отменяют рейсы на Ближний восток (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Конфликт на Ближнем Востоке нарушает работу глобальных маршрутов. Ключевые хабы региона под угрозой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Американские и европейские авиакомпании массово отменяют рейсы на Ближний Восток

Американские и европейские авиаперевозчики начали приостанавливать полеты в Персидский залив на фоне растущего конфликта между Израилем и Ираном. США рассматривают возможность нанесения ударов по иранским ядерным объектам, что повышает угрозу эскалации.

American Airlines приостановила ежедневные рейсы из США в Доху. Finnair и Air Canada также отменили рейсы в регион, а United Airlines временно прекратила обслуживание маршрута в Дубай. Air France-KLM отменила несколько рейсов в Дубай, а British Airways остановила полеты в Бахрейн до конца месяца. Air Canada также прекратила рейсы в Дубай.

Это первый случай за последние 20 месяцев, когда крупнейшие авиаузлы Персидского залива оказались затронутыми массовыми отменами.

Ранее ограничения касались в основном территорий вокруг Израиля и маршрутов, по которым могут проходить иранские ракеты.

Растущая угроза для ранее стабильного региона

Такое развитие событий подчеркивает растущие риски даже в тех частях Ближнего Востока, которые ранее считались безопасными. Тегеран угрожает нанести удары по американским базам в регионе и закрыть Ормузский пролив - стратегически важный морской путь для экспорта нефти.

Дубай и Доха являются ключевыми международными авиационными хабами. Их географическое положение делает их основными точками пересадки между США, Европой и Азией.

Риски для гражданских авиаперевозок возрастают

Последние события усиливают опасения относительно гражданских полетов над зонами конфликта. У самолета Emirates Boeing 777 возникли проблемы в Тегеране, а лайнер Azerbaijan Airlines, вероятно, был поражен российской ракетой возле Грозного в конце 2024 года и позже разбился в Казахстане - погибло 38 человек.

В истории гражданской авиации уже были трагические инциденты - например, сбитый российской ракетой самолет Malaysia Airlines MH17 над Украиной, в результате чего погибли 298 человек.

США предупреждают и усиливают меры безопасности

Американские авиалинии отреагировали после того, как посольство США в Катаре призвало граждан быть особенно бдительными. Было рекомендовано избегать массовых скоплений людей и мест, связанных с США, и "держаться в тени".

American Airlines отменила рейсы до 22 июня. United Airlines приостановила рейсы между Ньюарком и Дубаем до дальнейшего уведомления, а Delta и United уже ранее прекратили рейсы в Тель-Авив.

Обострение ситуации началось после атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Израиль ответил ударами по сектору Газа и проиранским группировкам в Ливане и Йемене, а с 13 июня начал наносить удары по иранским ядерным объектам.

Воздушное пространство закрывается, базы ограничивают доступ

Самыми серьезными сбоями в авиации отметилась пятница, 13 июня, когда Израиль закрыл небо, а Иран остановил работу главного аэропорта в Тегеране. Ирак, Сирия, Иордания и Ливан то закрывают, то открывают воздушное пространство по мере обострения конфликта.

Доступ на авиабазу Аль-Удейд был временно ограничен. Там размещены силы нескольких стран, в том числе более 45 тысяч американских военнослужащих. Катар - крупнейшая база США в регионе, а в Бахрейне базируется Пятый флот ВМС США.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Персидский залив Ближний восток
Новости
Зеленский о ночном обстреле: десятки раненых, горели жилые дома и бизнесы
Зеленский о ночном обстреле: десятки раненых, горели жилые дома и бизнесы
Аналитика
Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде