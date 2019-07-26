У серпні в Україні буде десять вихідних днів

У серпні 2019 року для працівників з п'ятиденним робочим тижнем буде десять вихідних днів і 21 робочий. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю 73 Кодексу законів про працю, якою встановлені святкові і неробочі дні.

Згідно з законом, вихідний день у суботу, 24 серпня, на який припадає День Незалежності України, переноситься на понеділок, 26 серпня.

Календар на серпень

Відзначимо, в липні 2019 року кількість робочих днів в Україні була максимальною - 23. При цьому вихідних днів було всього вісім.

Нагадаємо, за даними опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) восени 2018 року, серед офіційних свят День Незалежності України є важливим для 22% українців.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів рекомендував для раціонального використання робочого часу та створення сприятливих умов праці перенести три робочих дні в 2019 році: з вівторка 30 квітня на суботу 11 травня; з понеділка 30 грудня на суботу 21 грудня; з вівторка, 31 грудня на суботу 28 грудня.