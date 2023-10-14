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Авдеевка для россиян единственный шанс показать победу, но они несут большие потери, - ВСУ

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Город Авдеевка Донецкой области является единственным шансом для россиян, чтобы показать победу. Однако оккупационные войска несут большие потери.

Об этом заявил спикер Таврического направления Александр Штупун, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Им важно захватить Авдеевку, потому что это единственный шанс на данный момент, где они могут показать хоть какую-то победу. Другого варианта у них нет", - заявил он. 

По словам Штупуна, россияне собрали и бросили все, что есть на Авдеевском направлении, на штурм Авдеевки.

"Плюс это определенные высоты, которые в стратегическом плане являются лакомыми для врага. Но враг получает по зубам. Сейчас четверо суток подряд растут потери врага. Враг потерял почти 300 единиц техники, а потери в живой силе - более 3000 человек", - добавил он.

Ситуация в районе Авдеевки

В последние дни серьезно накалилась ситуация в районе Авдеевки Донецкой области. По данным главы ОП Андрея Ермака, оккупанты используют фосфор при ведении наступательных действий в районе Авдеевки.

При этом по словам спикера Таврического направления Александра Штупуна, уже третий день подряд наблюдается тенденция увеличения потерь в живой силе - более 750 человек в сутки общих потерь врага. Кроме того, с 10 по 12 октября под Авдеевкой украинские силы уничтожили 33 российских бронемашины и 15 танков.

Кроме того, начальник Авдеевской МВА Виталий Барабаш сказал, что российские войска штурмуют позиции украинских сил в районе Авдеевки Донецкой области тысячами и десятками единиц техники. От постоянных боев за город, не утихающих уже четвертые сутки, город все в огне.

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