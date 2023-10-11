Авдеевка под массированным авиаударом: есть жертва и раненые, под завалами ищут людей

Российские войска сегодня, 11 октября, наносят массированные авиаудары по Авдеевке в Донецкой области. В результате вражеских атак погиб человек, еще двое получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Авдеевской городской военной администрации Виталия Барабаша в эфире национального телемарафона .

"Вчера слава богу какой-то инстинкт самосохранения у людей, вчера не было раненых и погибших, скорее всего они просто слышали это, что происходит вокруг города с ночи, и поэтому не выходили", - говорится в заявлении.

По словам Барабаша, сегодня к сожалению есть один погибший мужчина 38-го года рождения, один раненый 79-го года рождения, женщина ранена примерно 35 лет.

Отдельно он пояснил, что под завалами после авиаудара, скорее всего, еще два человека, пожилой мужчина и пожилая женщина.

РФ наносит масштабный удар по городу

"Сегодня утром уже около 10 ракет ударили по территории города, есть попадание по многоэтажным домам, есть попадание и просто на открытую местность есть попадание по территории Авдеевского коксохимического завода", - сказал глава города.

Барабаш рассказал, что россияне обстреливают старую часть города, однако ему вообще непонятно зачем они туда стреляют.

Ситуация вокруг Авдеевки

По данным Генштаба, на Авдеевском направлении российские захватчики силами до трех батальонов при поддержке танков и бронированных машин активизировали наступательные действия в районах Авдеевки, Тоненького, Керамика и Первомайского Донецкой области.

В свою очередь, ВСУ отразили все атаки врага и не допустили потерь рубежей и позиций. В частности, бойцы Нацгвардии пресекли попытки российских кафиров продвинуться в районе Авдеевки Донецкой области.

Представитель Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун сегодня сказал, что российские войска ведут наступательные действия в районе Авдеевки в Донецкой области, пытаясь окружить город. Однако украинским бойцам удалось отразить все штурмы врага.