Авдіївка під масованим авіаударом: є жертва і поранені, під завалами шукають людей

Російські війська сьогодні, 11 жовтня, завдають масованих авіаударів по Авдіївці в Донецькій області. Унаслідок ворожих атак загинув чоловік, ще двоє дістали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву начальника Авдіївської міської військової адміністрації Віталія Барабаша в ефірі національного телемарафону .

"Вчора дякувати богу якийсь інстинкт самозбереження у людей, вчора не було поранених і загиблих, скоріш за все вони просто чули це, що відбувається навколо міста з ночі, і тому не виходили", - йдеться у заяві.

За словами Барабаша, сьогодні на жаль є один загиблий чоловік 38-го року народження, один поранений 79-го року народження, жінка поранена приблизно 35 років.

Окремо він пояснив, що під завалами після авіаудару, скоріш за все, ще дві людини, літній чоловік і жінка похилого віку.

РФ завдає масштабного удару по місту

"Сьогодні зранку вже близько 10 ракет вдарили по території міста, є влучання по багатоповерховим будинкам, є влучання і просто на відкриту місцину є влучання по території Авдіївського коксохімічному заводу", - сказав очільник міста.

Барабаш розповів, що росіяни обстрілюють стару частину міста, проте йому взагалі незрозуміло навіщо вони туди стріляють.

Ситуація навколо Авдіївки

За даними Генштабу, на Авдіївському напрямку російські загарбники силами до трьох батальйонів за підтримки танків і броньованих машин активізували наступальні дії в районах Авдіївки, Тоненького, Кераміка та Первомайського Донецької області.

Своєю чергою, ЗСУ відбили усі атаки ворога та не допустили втрат рубежів і позицій. Зокрема, бійці Нацгвардії зупинили спроби російських окупантів просунутися у районі Авдіївки Донецької області.

Речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун сьогодні сказав, що російські війська ведуть наступальні дії в районі Авдіївки у Донецькій області, намагаючись оточити місто. Однак українським бійцям вдалося відбити всі штурми ворога.