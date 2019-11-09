ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Авдіївці вилучили схрон зброї і боєприпасів

Новини » Суспільство     09.11.2019 - 11:18
В Авдіївці вилучили схрон зброї і боєприпасів
Фото: схрон боєприпасів (mvs.gov.ua)

Правоохоронці вилучили 7 гранатометів, 6 гранат і більше тисячі патронів

У Донецькій області у населеному пункті Авдіївка правоохоронці вилучили з території колишнього навчального комбінату арсенал зброї та боєприпасів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ України.

Повідомляється, що були вилучені 7 гранатометів РПГ, 6 гранат РГД-5с запалами та 1200 набоїв до автоматичної зброї.

"Під час перевірки правоохоронці з'ясували, що 33-річний житель Авдіївки в 2014 році на околиці міста знайшов боєприпаси і сховав їх на території будівлі колишнього навчального комбінату. В подальшому зловмисник планував небезпечні предмети збути.

За даним фактом відкрито кримінальну справу за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві біля Шулявського мосту під час інженерних робіт був виявлений арсенал боєприпасів часів Другої світової війни. Сапери вилучили 101 артилерійський снаряд (47 - калібру 152 мм, 35 - калібру 122 мм, 8 - калібру 105 мм, 11 - калібру 76 мм, 3 мінометні міни та 1 ручну гранату.

Також РБК-Україна писало, що у Львівській області СБУ виявила схрон зброї поблизу нафтової вийшли. Були вилучені тротилова шашка вагою 400 грамів, автомат АК-47, чотири гранати РГД-5 і Ф-1 із запалами до них.

У Донецькій області легковик зіткнувся з вантажівкою, постраждали діти В Донецькій області "замінували" суд
Новини України ДонецькАвдіївкаДонецкая областьарсенал оружия
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся