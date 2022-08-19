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В Авдіївці лікарня повністю припинить роботу: названа причина

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Авдіївка, П'ятниця 19 серпня 2022 18:31
В Авдіївці лікарня повністю припинить роботу: названа причина Фото: Лікарня в Авдіївці з 1 вересня припинить свою роботу (t.me/pavlokyrylenko)
Автор: Константин Широкун

В Авдіївці Донецької області з 1 вересня лікарня припинить роботу. Це пов'язано з евакуацією медичного персоналу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook начальника Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Віталія Барабаша.

З початком осені в місті жодного лікаря не залишиться. Причинами евакуації є відсутність опалення в осінньо-зимовий період і проблеми з логістикою.

За словами Барабаша, через неможливість провести опалювальний сезон і проблеми з логістикою місто не може нормально функціонувати. Тому людей закликають евакуюватися. В цей час триває безкоштовна евакуація в Умань Черкаської області.

Віталій Барабаш додав, що записатися на евакуацію можна за двома телефонами:

  • 095 600 40 26
  • 050 959 22 14.

За його словами, ситуація в місті залишається складною, але українські військові потроху повертають під свій контроль територію в районах сіл Опитне і Піски.

Нагадаємо, що, за словами Зеленського, найважчі бої тривають відразу на декількох напрямках. Йдеться про Авдіївське та Бахмутське, а також Харківську область.

Також голова Донецької обласної Військової адміністрації Павло Кириленко раніше заявив, що ВСУ контролюють Піски. На лінії фронту регулярно тривають обстріли.

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