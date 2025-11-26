Свет будут отключать во всех регионах: обновленные аварийные и почасовые графики на 26 ноября

Российская атака снова повредила энергообъекты

Ночью россияне атаковали энергетические объекты в нескольких областях. По данным "Укрэнерго", часть оборудования была повреждена, поэтому уже утром пришлось применить аварийные отключения в трех регионах - Харьковской, Сумской и Полтавской областях. В этих регионах применены ГАВ в объеме 5 очередей.

Энергетики оперативно начали аварийно-восстановительные работы и обещают отменить аварийные отключения сразу после стабилизации работы энергосистемы.

Ограничения по всей стране

Из-за последствий предыдущих массированных атак сегодня во всех областях действуют почасовые графики отключений - от 0,5 до 2,5 очередей одновременно. Также введены графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

В Министерстве энергетики Украины отмечают, что ограничения продлятся весь день - с 00:00 до 23:59.

Ситуация в регионах

Сумская область. АО "Сумыоблэнерго" сообщило, что аварийные отключения действуют для 1-5 очередей. Отображение очереди происходит только в момент отключения, а очереди аварийных и почасовых отключений не совпадают.

Харьковская область. Из-за сложной ситуации и последствий предыдущих ударов "Харьковоблэнерго" применило аварийные отключения. Энергетики работают над тем, чтобы как можно скорее восстановить стабильное электроснабжение и призывают потребителей экономить свет.

Полтавская область. АО "Полтаваоблэнерго" получило приказ ввести аварийные отключения сразу в пяти очередях.

Киев. В столице стабилизационные отключения продолжаются с 06:00 до 23:59. В ДТЭК просят горожан экономно потреблять электроэнергию, чтобы избежать экстренных отключений. Актуальный график можно проверить по своему адресу.

График отключения электроэнергии в Киеве 26 ноября (инфографика: t.me/dtek_ua)

Киевская область. В регионе действуют аналогичные отключения - с 06:00 до 23:59. Энергетики также призывают жителей ограничивать использование мощных приборов.

График отключения электроэнергии в Киевской области 26 ноября (инфографика: t.me/dtek_ua)

Днепропетровская область. Стабилизационные отключения продолжаются в течение всех суток - с 00:00 до 24:00. Графики доступны на официальных ресурсах оператора.

График отключения электроэнергии в Днепропетровской области 26 ноября (инфографика: t.me/dtek_ua)

Одесская область. Кроме стабилизационных отключений в период с 00:00 до 23:59, в части Измаильского района возникла локальная аварийная ситуация, из-за которой пропал свет. На месте работают ремонтные бригады.

График отключения электроэнергии в Одесской области 26 ноября (инфографика: t.me/dtek_ua)

Во всех остальных регионах Украины в течение суток 26 ноября действуют графики почасовых отключений электроэнергии.

Где искать графики отключений света

На фоне стабилизационных и аварийных отключений, действующих сегодня в большинстве регионов, украинцам советуют пользоваться актуальными графиками, которые обновляются ежедневно.

Самый простой способ проверить, будет ли свет по вашему адресу - зайти на официальные сайты местных облэнерго. Там доступны разделы с плановыми, стабилизационными и аварийными отключениями.

Отдельно графики публикуют компании ДТЭК - для Киева, Киевской, Днепропетровской, Одесской и Донецкой областей. На сайтах операторов доступна возможность поиска по адресу или номеру лицевого счета.

Актуальная информация также появляется на:

официальных страницах облэнерго и ДТЭК в Facebook;

Telegram- и Viber-каналах региональных операторов;

в специальных чат-ботах по отключениям;

в личных кабинетах потребителя электроэнергии.

В региональных энергораспределительных компаниях напоминают, что очереди аварийных отключений не совпадают с очередями стабилизационных, поэтому стоит проверять информацию непосредственно перед отключением в реальном времени.