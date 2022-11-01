Свет в Киеве отключают уже по новому графику, но не на 12 часов в сутки

В Киеве пока не планируется вводить 12-часовые отключения электроэнергии, о которых сообщалось ранее. В настоящее время в городе действует система стабилизационных ограничений.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на сообщения поставщика энергии YASNO в Facebook .

В компании, входящей в состав группы ДТЭК, заявили, что на сегодняшний день нет необходимости в длительных отключениях электроэнергии.

"Потребности отключать свет на 12 часов в сутки пока не существует. Ночные отключения, например, почти не применяются, потому что в них нет нужды", - говорится в сообщении.

В настоящее время в столице действует система стабилизационных отключений согласно новым графикам. Улицы города поделены на несколько групп - для каждой из них там указаны возможные временные коридоры, в пределах которых может происходить отключение.

"График рассчитан на максимальное сокращение потребления в 250 МВт. Потребность в этом определяет "Укрэнерго" или оператор системы распределения. Если есть указание сократить потребление более чем на 250 МВт, то отключения становятся аварийными. А, следовательно, будут происходить не по графику", - добавили в компании.