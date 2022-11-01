Свет в Киеве отключают уже по новому графику, но не на 12 часов в сутки
В Киеве пока не планируется вводить 12-часовые отключения электроэнергии, о которых сообщалось ранее. В настоящее время в городе действует система стабилизационных ограничений.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сообщения поставщика энергии YASNO в Facebook.
В компании, входящей в состав группы ДТЭК, заявили, что на сегодняшний день нет необходимости в длительных отключениях электроэнергии.
"Потребности отключать свет на 12 часов в сутки пока не существует. Ночные отключения, например, почти не применяются, потому что в них нет нужды", - говорится в сообщении.
В настоящее время в столице действует система стабилизационных отключений согласно новым графикам. Улицы города поделены на несколько групп - для каждой из них там указаны возможные временные коридоры, в пределах которых может происходить отключение.
"График рассчитан на максимальное сокращение потребления в 250 МВт. Потребность в этом определяет "Укрэнерго" или оператор системы распределения. Если есть указание сократить потребление более чем на 250 МВт, то отключения становятся аварийными. А, следовательно, будут происходить не по графику", - добавили в компании.
Напомним, что 31 октября от YASNO прозвучало заявление, что в некоторых случаях киевлянам могут ограничивать доступ к электроэнергии на 12 часов.
Необходимость в новых ограничениях возникла после очередного массированного ракетного удара по энергетической инфраструктуре, который россияне нанесли 31 октября.Тогда они выпустили 55 ракет .