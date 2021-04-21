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Інструктори НАТО проведуть навчання українських рятувальників

Новость на русском → Середа 21 квітня 2021 20:32
Інструктори НАТО проведуть навчання українських рятувальників Фото: рятувальники візьмуть участь в навчаннях НАТО (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: РБК-Україна

Інструктори НАТО проведуть тренінгу для рятувальників Держслужби України з надзвичайних ситуацій. Відпрацьовуватимуть пошук усередині будівель та на території населених пунктів.

Про це повідомили у прес-службі МВС.

Навчання пройдуть у рамках реалізації проекту Трастового фонду НАТО зі знешкодження вибухонебезпечних речовин та протидії саморобним вибуховим пристроям.

У процесі підготовки до зазначених навчань Агенція НАТО з підтримки і постачання (NSPA) уже передала ДСНС обладнання, яке буде використовуватися інструкторами НАТО під час проведення тренувальних пошукових операцій.

Зараз завершуються роботи з реконструкції старого ангару та створення макету будівлі для проведення тренінгу. Силами співробітників Центру було відремонтовано будівлю ангару відповідно до Технічного завдання NSPA.

Нагадаємо, Служба безпеки України переведена у режим підвищеної готовності в усіх областях України.

Раніше в районі операції Об'єднаних сил українські танкісти провели навчання.

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